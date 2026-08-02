Цены на топливо в Эстонии и Литве вновь выросли

В Эстонии и Литве продолжается рост цен на автомобильное горючее. В среднем все виды топлива подорожали на 3 %. На прошлой неделе этот рост вообще достигал 10-13 %.

Примечательно, что дизтопливо впервые с момента мартовской всепланетной нефтяной паники стоит дороже 2 евро. Все это выглядит странно, ведь мировые биржи успокоились: цена барреля колеблется на уровне 90 долларов и остается относительно стабильной уже несколько месяцев. По всем приметам, правительства стран Прибалтики так и не сумели обуздать аппетиты своих спекулянтов.