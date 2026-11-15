Цены на топливо в ведущих странах ЕС превысили 2 евро за литр

Обнародована статистика по изменению цен на автомобильное топливо в Европе: данные оказались крайне тревожными и не сулящими экономикам Старого Света ничего хорошего. Средний по Европе уровень вырос не очень значительно и составляет 1,88 евро за литр. Однако это обманчивый показатель: в странах, которые считаются экономическими локомотивами региона, стоимость топлива перевалила за 2 евро и продолжает уверенно расти.

Это сулит галопирующую инфляцию всему ЕС, поскольку ситуацию здесь определяет положение двух-трех государств. Во Франции литр стоит в среднем 2,09 евро, в Германии - 2,08 евро. В Дании и Финляндии автомобильное горючее и того дороже.

Это означает, что уровень цен здесь, который и без того выше среднего по ЕС, уже в ближайшее время вырастет гораздо значительнее, чем в соседних государствах. В них, между тем, ситуация тоже далека от благополучной.