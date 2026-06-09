Цены на топливо выросли вдвое, рейтинг Трампа упал до 30 %: как ближневосточный кризис бьет по США

Ракетная дуэль Израиля и Ирана, вопреки жестким призывам Трампа к сдержанности, подвела регион к опасной черте. Накануне стороны обменялись мощными ударами и выпустили друг по другу десятки баллистических ракет большой дальности. Лишь после этого дали понять: текущий раунд взаимных ударов завершен. Однако этот виток эскалации спровоцировал тектонический сдвиг в геополитических союзах.

Стремительно растет напряжение между Трампом и Нетаньяху. Президент США пригрозил израильскому премьеру тем, что страна может остаться "один на один с Ираном". В телефонном разговоре хозяин Белого дома также попросил не отвечать на ракетный удар Ирана. Тель-Авив может остаться без ключевой военной и финансовой поддержки, если не остановит раскручивание маховика войны.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас был очень хороший разговор. По нему (Израилю. - Прим. ред.) ударили, и он ответил ударом. Я не могу его за это винить, но теперь они решили прекратить конфликт. Думаю, по крайней мере, на неделю они оставят друг друга в покое. Они обменивались ударами, а теперь через мое посредничество оба согласились остановиться. Мы находимся на завершающей стадии очень хорошего соглашения, которое ни при каких обстоятельствах не допустит появления ядерного оружия. Кроме того, пролив будет открыт сразу после подписания соглашения, возможно, уже через два-три дня".

Дональд Трамп, президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a3d87b-3141-4c52-87ad-c0269a925d31/conversions/c8931a24-fce8-42d0-8ceb-e63318cde613-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a3d87b-3141-4c52-87ad-c0269a925d31/conversions/c8931a24-fce8-42d0-8ceb-e63318cde613-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a3d87b-3141-4c52-87ad-c0269a925d31/conversions/c8931a24-fce8-42d0-8ceb-e63318cde613-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6a3d87b-3141-4c52-87ad-c0269a925d31/conversions/c8931a24-fce8-42d0-8ceb-e63318cde613-xl-___webp_1920.webp 1920w

Факт По подсчетам телеканала CNN, Дональд Трамп уже 37 раз публично заявлял о скором заключении соглашения с Ираном.

Эта медийная мантра превратилась в устойчивый политический сериал: впервые мысль о неминуемом компромиссе прозвучала из уст американского президента еще 23 марта 2026 года. Но реальность на местах остается взрывоопасной.

Тем не менее хозяину Белого дома действительно критически не выгодны затяжные конфликты, которые отнимают ресурсы и смещают фокус с внутренних проблем. США уже потратили на военную операцию 105 млрд долларов, но есть еще неочевидные потери: туристический сектор накануне отпускного сезона подсчитывает колоссальные убытки.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Очевидно, что по Трампу сильно бьет этот ближневосточный кризис. Все-таки перекрытие Ормузского пролива и новая эскалация привели к резкому скачку цен на топливо внутри Америки: примерно в два раза. И это уже вызвало инфляционный шок для многих американских потребителей. Это сильно бьет по рейтингам Трампа и Республиканской партии, особенно в преддверии выборов в Конгресс, до которых остается менее 5 месяцев. Неудивительно, ведь война в Иране крайне непопулярна: более 70 % американцев считают эту войну ошибкой и выступают за немедленное перемирие. Рейтинги Трампа в последних опросах упали где-то до 30 %, такие показатели в последнее время, я думаю, мы вряд ли сможем вспомнить у кого бы то ни было из современных американских президентов. Так что Трампу нужно выбираться из этой ловушки, которую он сам себе выкопал и в ней потом оказался. И возникает вопрос, как это сделать".

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия): news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329d4567-d53c-45e8-b4b2-e3763908c582/conversions/b2241be5-3880-487e-a77d-e9cc5e4e7e53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329d4567-d53c-45e8-b4b2-e3763908c582/conversions/b2241be5-3880-487e-a77d-e9cc5e4e7e53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329d4567-d53c-45e8-b4b2-e3763908c582/conversions/b2241be5-3880-487e-a77d-e9cc5e4e7e53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329d4567-d53c-45e8-b4b2-e3763908c582/conversions/b2241be5-3880-487e-a77d-e9cc5e4e7e53-xl-___webp_1920.webp 1920w

И пока политики спорят о геополитике, европейскую экономику душит вполне осязаемый топливный кризис. Понимая, что под угрозой оказалась артерия мировой торговли, Брюссель пошел на излюбленный шаг: ЕС впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства, вероятно, в попытках сбить рекордно высокие цены на АЗС, а стоимость авиационного керосина в Евросоюзе и вовсе взлетела на 130 %. Вот только бумажное давление оказалось бессильным против реального дефицита. В Тегеране этот экономический демарш встретили с ледяным спокойствием.

Казем Гарибабади, заместитель главы МИД Ирана:

"Иран не придает какого-либо значения этому политическому и лицемерному шагу Европы, и продолжит проводить стратегию, направленную на обеспечение суверенитета над Ормузским проливом".