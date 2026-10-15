Цены на уголь с начала года выросли на 40 %

Стоимость угля с начала года выросла примерно на 40 %. Это связано с ростом мирового спроса на данный вид топлива, который используется для замещения нефти и газа.

Краткосрочные фьючерсы на австралийский уголь уже достигли 150 долларов за тонну - это наивысший показатель с 2023 года.

Рост цен вызван кризисом вокруг Ирана и перебоями в Ормузском проливе. Углем пытаются заместить дорогой ближневосточный газ в Индии и Пакистане.

При этом на рынке возник дефицит предложения. Экспорт угля из Индонезии сократился сразу на 10 %. Замедлилось производство топлива и в Австралии. Из-за энергокризиса даже Япония массово запускает свои угольные электростанции.