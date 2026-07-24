Эль-Ниньо - это природное явление, возникающее каждые несколько лет. Оно влияет на режим осадков и температуру по всему миру. В этот момент атмосфера получает мощнейший пинок. В одних регионах наступает засуха, в других - наводнение и вымывание почвы. И то, и другое не способствует сельскому хозяйству.

С середины XX века, когда начались систематические наблюдения очень сильных Эль-Ниньо, их было всего 5. Нынешний может стать самым мощным с 1950 года. По оценкам Goldman Sachs, этот Эль-Ниньо может поднять мировые цены на продовольственное сырье почти на 16 %. В UniCredit считают, что стоимость наиболее уязвимых культур может вырасти более чем на 50 %. А в отдельных случаях вдвое.

Эль-Ниньо неслучайно называют климатическим монстром. В 1876-1878 годах он спровоцировал голод, который унес 50 млн жизней. То есть число жертв можно сравнить с двумя мировыми войнами и испанским гриппом 1918 года.

В 1982 году Эль-Ниньо снова застал мир врасплох. Прямые убытки составили не менее 13 млрд долларов, а косвенные вообще не подаются по счету.

Малазийское пальмовое масло подорожало на 169 %, а урожаи сахара сократились на 40 %. В 1997 году после Эль-Ниньо потребовалось 6 лет, чтобы восстановить производство зерна, упавшее на 20 %. То есть это системный удар по продувольственной безопасности. И сейчас Национальное управление океанических и атмосферных исследования США дает 63 % вероятности, что мир ждет экстремальная версия Эль-Ниньо.

"Аномальная жара накаляет ситуацию в сельском хозяйстве. Буквально видно, как на снимках со спутников Франция из зеленой превратилась в желтую. Нужна вода, нужна другая аграрная политика, этого ничего нет. Это только дополнительное усиление проблем из-за климатических условий для фермерских хозяйств. Ну, фермеров этих европейских хотят разорить. Чтобы перераспределить земельный фонд в пользу крупных американских компаний, а европейских производителей уничтожить. И все, что сейчас происходит, это не просто какая-то тупая политика против углеводородов, удобрений. А это в значительной мере стратегия уничтожения европейского фермерства, сельского хозяйства", - отметил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия) Василий Колштаков.

Природный катаклизм - это все-таки форс-мажор. Но сегодня Запад создает рукотворный Эль-Ниньо, искусственный, бюрократический, санкционный. Климат меняют не в океане, а в кабинетах. В десанкционные годы сельское хозяйство ЕС ежегодно потребляло около 17 млн т минеральных удобрений. Доля Беларуси и России в поставках калийных, фосфорных и сложных удобрений в ЕС составляла до 30-40 %. При этом Беларуськалий - это 20 % мирового рынка калия, который кормит планету. В июне 2022 года ЕС вел санкции. А кого этим наказали? Фермеров!

На всем этом фоне издевательской выглядит рекомендация Еврокомиссии фермерам, созданная под чутким руководством Урсулы фон дер Ляйен. Им предложено заменить недостающие, попавшие под санкции или ставшие неподъемно дорогими удобрения из Беларуси и России, навозом крупного рогатого скота.

Фермеры Европы несколько последних лет протестуют, блокируют дороги, осаждают столицы, забрасывают чиновников картошкой и навозом. Причин вагон и маленькая тележка. Зеленый террор: еврочиновники приняли столько экологических норм, что фермеры уже не знают, чем можно обрабатывать поля, а чем нельзя. В Нидерландах, например, правительство хочет сократить выбросы азота на 50 % к 2030 году. Звучит красиво, но фермеры подсчитали, что эти меры могут привести к банкротству трети сельхозпредприятий. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен признал, удобрения в ЕС на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70 %, а субсидии урезают. Украинский и южноамериканский демпинг добивает фермерские хозяйства Европы.

Литовский порт в Клайпеде до 2022 года переваривал до 11 млн т белорусского хлоркалия в год. Наша страна даже купила треть акций Клайпедского терминала. Литва была счастлива. Порт стал крупнейшим на Балтике, обогнав Ригу и Таллин. В 2013 году литовский премьер даже говорил о совместной экономике. А потом 1 февраля 2022 года Литва прострелила себе ногу, в одностороннем порядке отказалась. Порт просел на 20 % по обороту. Один из крупнейших терминалов в Европе встал. Спустя 4 года он до сих пор не восстановился.

"Вся экономика Европейского Союза, ключевые отрасли поделены на квоты, они четко планируются. Только эта планировка происходит не так, как в Советском Союзе, где был главплан, распределяли, сколько чего должно производиться. Здесь происходит более "подковерная" балансировка отраслей. Инфляция сельхозпродукции шла постоянно. И постоянно цены повышались. Только очень по-разному. Даже в сравнении Литва в ценах на продукты питания обгоняет и Нидерланды, и Германию", - сказал литовский блогер Лауринас Рагельскис.

В марте 2026 года США сняли санкции с Беларуськалия и официально попросили Литву, Польшу и Украину снять санкции и разрешить транзит белорусского калия через их территорию. В письме спецпосланника Трампа Джона Коула сказано прямым текстом: "Американские компании заинтересованы в покупке и транспортировке белорусского калия, и для этого нужен транзит через страны ЕС". Американцам выгодно диверсифицировать закупки удобрений, чтобы не зависеть от канадцев, с которыми Трамп сильно подпортил отношения, и которые повышают цены для американских фермеров.

Ормузский пролив для сельского хозяйства Запада - это главная артерия, которую пережали. Из-за войны на Ближнем Востоке цены на удобрения снова рванули вверх. Потому что через этот маршрут проходит треть мирового экспорта удобрений. До войны карбамид уже дорожал из-за сезонного спроса. Но после закрытия пролива он удвоился за несколько недель. В марте 2026 года цена гранулированного карбамита подскочила на 54 % за один месяц. Фосфаты тоже подскочили, хотя и не так драматично - теперь примерно на четверть дороже, чем до войны. Стоимость серы, без которой не производится фосфорное удобрение, выросла в шесть раз за два года.

Цены на продовольствие уже поползли вверх. В мае 2026 года сахар вырос на 7,5 % только за один месяц. И эта реакция не на реальный неурожай, а всего лишь на страх перед ним. Супер-Эль-Ниньо будет активен лето и осень. Последствия растянутся вплоть до 2028 года. Из-за разных циклов посадки, роста и сбора культур максимальный удар по ценам проявится позже. То есть мы будем расхлебывать этот климатический суп еще два года. Два года роста цен. Рис, пальмовое масло, сахар и кофе могут подорожать на 50-100 %, прогнозируют пессимисты.

Теперь самый неудобный вопрос. Кто за все это заплатит наиболее высокую цену? За Супер-Эль-Ниньо, за санкционную глупость, за перекрытый Ормуз, за навозную стратегию Еврокомиссии. Ответ простой - беднейшие страны. Они не производят удобрений, не контролируют проливы, не печатают доллары, но они импортируют продовольствие. И когда цены на пшеницу, рис и кукурузу взлетают на 50-100 %, у них просто нет денег, чтобы купить еду. Специалисты Всемирной продовольственной программы уже бьют тревогу. От 30 до 45 млн человек могут оказаться на грани острого голода.

Европа слишком долго смеялась над сырьевыми странами. Ей казалось, что ресурсы не имеют происхождения - газ просто приходит, электричество просто работает, продовольствие просто лежит на полках. А теперь выясняется, что именно эти сырьевые экономики и держали европейский комфорт в рабочем состоянии. Без них весь сложный механизм внезапно начинает сбоить. Европа создала себе искусственный Эль-Ниньо. Он не в Тихом океане, он в Брюсселе. И он бьет по тем же полям, по тем же фермерам, по тем же кошелькам. Только настоящий Эль-Ниньо не притворяется экологичным. И против него нельзя вести санкции. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".