Цены на аренду жилья в Варшаве "сошли с ума"

"Цены из космоса" - так польское издание комментирует стоимость аренды квартир в Варшаве. По данным местной "Газеты Выборча", за месяц проживания в варшавской квартире площадью всего 26 квадратных метров заплатить придется более 1 150 долларов. Издание отмечает, что это еще не самая дорогая стоимость в городе, и резюмирует: цены на аренду жилья в столице Польши "сошли с ума".