ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Цены на бензин в США снова пошли вверх - угадайте, кто виноват (спойлер: не Байден)

Цены на бензин в США снова пошли вверх - угадайте, кто виноват (спойлер: не Байден)

Американский лидер Джо Байден назвал виновных в повышении стоимости бензина в Соединенных Штатах, пишет БелТА.

Ранее Байден неоднократно объяснял рост цен на заправках в США действиями России. Теперь же американский лидер заявил, что цены растут по вине России и Саудовской Аравии.

В частности, Байден сказал, что ранее ему удалось несколько снизить цены на топливо в стране. Однако из-за недавних шагов Москвы и Эр-Рияда цены вновь начали подниматься.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все