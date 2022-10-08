3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Цены на бензин в США снова пошли вверх - угадайте, кто виноват (спойлер: не Байден)
Американский лидер Джо Байден назвал виновных в повышении стоимости бензина в Соединенных Штатах, пишет БелТА.
Ранее Байден неоднократно объяснял рост цен на заправках в США действиями России. Теперь же американский лидер заявил, что цены растут по вине России и Саудовской Аравии.
В частности, Байден сказал, что ранее ему удалось несколько снизить цены на топливо в стране. Однако из-за недавних шагов Москвы и Эр-Рияда цены вновь начали подниматься.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе