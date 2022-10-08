Цены на бензин в США снова пошли вверх - угадайте, кто виноват (спойлер: не Байден)

Американский лидер Джо Байден назвал виновных в повышении стоимости бензина в Соединенных Штатах, пишет БелТА.



Ранее Байден неоднократно объяснял рост цен на заправках в США действиями России. Теперь же американский лидер заявил, что цены растут по вине России и Саудовской Аравии.



В частности, Байден сказал, что ранее ему удалось несколько снизить цены на топливо в стране. Однако из-за недавних шагов Москвы и Эр-Рияда цены вновь начали подниматься.



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