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Цены на электроэнергию в Литве снова выросли
В Литве снова выросли оптовые цены на электричество на 4 %. Неделей ранее они подскочили сразу на 22 %. Таким образом 1 МВт/ч в стране стоит сейчас 91 евро.
Над объяснением экономической загадки неуклонного роста бьются лучшие местные эксперты, ведь цены на норвежской бирже, где закупается Литва, снизились, падают и тарифы в соседних прибалтийских странах. Пока власти предлагают такое объяснение ценовых капризов литовского рынка: растут цены на топливо и падает производство возобновляемой энергии. Но почему ничего подобного не наблюдается в Латвии или Эстонии?
Литва остается одним из лидеров ЕС по уровню инфляции: энерготарифы здесь играют немаловажную роль. Для понимания ситуации отметим, что цены на электричество для граждан в стране-соседке втрое выше белорусских и составляют 20 евроцентов.
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