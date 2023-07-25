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Цены на электроэнергию в Литве снова выросли

В Литве снова выросли оптовые цены на электричество на 4 %. Неделей ранее они подскочили сразу на 22 %. Таким образом 1 МВт/ч в стране стоит сейчас 91 евро.

Над объяснением экономической загадки неуклонного роста бьются лучшие местные эксперты, ведь цены на норвежской бирже, где закупается Литва, снизились, падают и тарифы в соседних прибалтийских странах. Пока власти предлагают такое объяснение ценовых капризов литовского рынка: растут цены на топливо и падает производство возобновляемой энергии. Но почему ничего подобного не наблюдается в Латвии или Эстонии?

Литва остается одним из лидеров ЕС по уровню инфляции: энерготарифы здесь играют немаловажную роль. Для понимания ситуации отметим, что цены на электричество для граждан в стране-соседке втрое выше белорусских и составляют 20 евроцентов.

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