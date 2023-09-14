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Цены на электроэнергию в Польше могут вырасти до 70 % - Rzeczpospolita

Цены на электроэнергию в Польше могут вырасти до 70 % - Rzeczpospolita

В случае отказа от заморозки цен на энергоносителицены на электроэнергию в Польше могут вырасти в 2024 году до 70 %. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на материал в издании Rzeczpospolita.

Отмечается, что менее чем за четыре месяца до конца года начинаются первые приготовления к прогнозам цен на электроэнергию для населения на следующий год. Однако пока неизвестно, примет ли правительство решение вновь заморозить цены на энергоносители.

По оценкам Forum Energii, основанным на анализе долгосрочных биржевых контрактов на Польской энергетической бирже на поставку электроэнергии в 2024 году, если нынешние защитные механизмы исчезнут, цены на электроэнергию могут стать на 70 % выше по сравнению с текущим замороженным уровнем.

Эксперты указывают, что каждое повышение цен на энергоносители должно быть одобрено Управлением по регулированию энергетики Польши.

Фото:pixabay.com

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