Цены на электроэнергию в Польше могут вырасти до 70 % - Rzeczpospolita

В случае отказа от заморозки цен на энергоносителицены на электроэнергию в Польше могут вырасти в 2024 году до 70 %. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на материал в издании Rzeczpospolita.



Отмечается, что менее чем за четыре месяца до конца года начинаются первые приготовления к прогнозам цен на электроэнергию для населения на следующий год. Однако пока неизвестно, примет ли правительство решение вновь заморозить цены на энергоносители.