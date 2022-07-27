Цены на газ перевалили за $2 500, а соглашение ЕС о сокращении его потребления провалилось

Биржевые котировки газа перевалили за 2 500 долларов, и пока нет никаких надежд на то, что этот рост остановится. Новости энергетического рынка не радуют покупателей. "Северный поток - 1" работает на пятую часть своей мощности, и дальнейшее сокращение объемов прокачки вполне возможно. Соглашение ЕС о сокращении потребления газа фактически провалилось (его поддержали только 15 стран из 27, причем, совсем не те, которые могли бы выступить газовыми донорами).

Немецкий бизнес сокращает объемы промышленного производства в связи с дороговизной энергоносителей и их дефицитом. Обстоятельства сложились так, что на газовом рынке начал бушевать абсолютный шторм.

В Германии падает уровень жизни

Газета Berliner Zeitung провела исследования "как выживают простые немцы"? Выяснилось теперь, что зарплата в 2 500 евро - это уровень "работающей бедности". Газета приводит в пример жительницу Берлина с таким доходом: она лишь изредка покупает мясо, а горячий душ позволяет себе раз в неделю. И ей еще повезло. Она арендует квартиру вдвое дешевле, чем обычный берлинец, а двухкомнатное жилье в городе стоит от 1 000 евро.

Немецкая полиция готовится к подавлению массовых протестов