Цены на газ в Европе побили исторические рекорды - многие заводы взяли паузу, чтобы подбить расходы

В вопросах здравоохранения весь мир сейчас держит руку на пульсе. Это правильно, глядя, как в Европе у ряда экспертов и политиков на неделе резко подскочило давление после завершения торгов на биржах. Когда стало понятно, что цены на газ побили исторические рекорды, многие взяли паузу, чтобы подбить дальнейшие расходы. Цена голубого топлива на фьючерсном рынке Европы впервые в истории преодолела отметку в $ 900 за тысячу кубометров. ЕС сначала ехидно улыбался, мол, всему виной криптовалюты, а после лихорадочно начал сокращать производство.

Крупный американский производитель удобрений закрыл два завода в Великобритании. Норвежская компания той же специализации YaraInternational 17 сентября заявила, что сокращает выпуск аммиака, объяснив, что пойти на этот шаг ее заставили рекордные цены на газ. Не отстает и литовский завод по производству азотных удобрений. Как заявил директор предприятия, данное производство потребляет большое количество топлива, и рост его стоимости ставит под удар работу всей индустрии. Что уж говорить об Украине, где под угрозой закрытия крупнейшее предприятие по производству удобрений - Одесский припортовый завод. Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Коллектив завода насчитывает около трех тысяч человек.