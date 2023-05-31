Цены на газ в Европе подскочили более чем на 9%. После аварии и утечки газа в Норвегии остановил работу завод СПГ Hammerfest. В итоге стоимость природного газа для Европы приближается к 300 долларам за тысячу кубометров. В последнее время спрос на газ в ЕС растет, а его производство снижается. Местные газовые месторождения уже исчерпаны или на грани закрытия. Антироссийская политика ЕС до крайности усугубила кризисную энергетическую ситуацию в регионе.



