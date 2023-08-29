Цены на газ в Европе подскочили на 10 %

Газ в Европе подорожал сразу на 10 %. Его высокая стоимость сейчас обусловлена значительным сокращением отправки природного топлива из Норвегии (из-за технического обслуживания заводов) и предстоящими забастовками в Австралии, откуда на мировой рынок поставляется сжиженный природный газ.



Протестное движение на местах добычи природного газа в Океании носит массовый характер, сотрудники недовольны условиями труда и заработной платой. Крупнейшему производителю газа в Австралии удалось удовлетворить запросы своих сотрудников, что не скажешь о компании "Шеврон".