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Цены на газ в Европе подскочили на 10 %
Газ в Европе подорожал сразу на 10 %. Его высокая стоимость сейчас обусловлена значительным сокращением отправки природного топлива из Норвегии (из-за технического обслуживания заводов) и предстоящими забастовками в Австралии, откуда на мировой рынок поставляется сжиженный природный газ.
Протестное движение на местах добычи природного газа в Океании носит массовый характер, сотрудники недовольны условиями труда и заработной платой. Крупнейшему производителю газа в Австралии удалось удовлетворить запросы своих сотрудников, что не скажешь о компании "Шеврон".
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