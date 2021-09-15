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Цены на газ в Европе преодолели максимальную отметку
Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории преодолела отметку в $ 900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи. С начала года его стоимость выросла примерно в 4 раза. Летом газ стал дорожать стремительнее. Тем не менее, еще в конце августа его стоимость держалась на отметке в $ 600. Эксперты связывают такой резкий взлет с тем, что в Европе паника на фоне низкого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона.
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