Цены на газ в Европе преодолели максимальную отметку

Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории преодолела отметку в $ 900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи. С начала года его стоимость выросла примерно в 4 раза. Летом газ стал дорожать стремительнее. Тем не менее, еще в конце августа его стоимость держалась на отметке в $ 600. Эксперты связывают такой резкий взлет с тем, что в Европе паника на фоне низкого уровня заполняемости газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона.