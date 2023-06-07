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Цены на газ в Европе резко упали

Стоимость газа в Европе после резкого скачка более чем на 20 процентов рухнула - до 300 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объяснили резкий рост цен приближением жаркой погоды, итогами заседания комитета ОПЕК+ и решением Еврокомиссии не продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.

Специалисты считают, что изменения на рынке провоцируют, скорее, временную тревогу инвесторов.

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