Цены на газ в Европе резко упали

Стоимость газа в Европе после резкого скачка более чем на 20 процентов рухнула - до 300 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объяснили резкий рост цен приближением жаркой погоды, итогами заседания комитета ОПЕК+ и решением Еврокомиссии не продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.