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Цены на газ в Европе выросли до 1 550 долларов за тысячу кубометров
Последние недели котировки не опускаются ниже тысячи долларов. Очень живо реагируют биржевые спекулянты на заявления немецких чиновников: пока в деловом формате те обсуждали вопросы сертификации "Северного потока - 2", цены вели себя предсказуемо. Очередной взлет случился сразу после заявления главы МИД Германии, что газопровод в нынешнем своем виде не может быть запущен никогда: котировки теперь явно стремятся к 2 тысячам долларов. Хотя большая часть Европы обеспечивается газом по долгосрочным контрактам, дополнительные объемы потребителям необходимо докупать на биржах. А к зиме европейцы подготовились из рук вон плохо. Например, у австрийцев хранилища заполнены на 40 процентов, а украинцы вообще запасли только треть необходимых объемов.
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