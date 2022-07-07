Цены на медь рухнули до $7500 за тонну

Котировки меди упали ниже семи с половиной тысяч долларов за тонну на фоне опасений глобального экономического спада. Инвесторы обеспокоены рядом угроз для спроса: от газового кризиса в Европе до замедления темпов роста экономики в США и возобновления вирусных вспышек в Китае. После падения во вторник, 6 июля, до самого низкого закрытия за 19 месяцев медь упала почти на 5 %, прежде чем сократить некоторые убытки. Алюминий, никель и олово также упали. Последний квартал был худшим для металлов со времен финансового кризиса 2008-го, а июль принес мало облегчения, так как опасения рецессии продолжают доминировать на рынках.