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Цены на нефть Brent могут вырасти выше $173 к 2050 году
Цены на нефть Brent могут вырасти выше 173 долларов за баррель к 2050 году. Таков прогноз при позитивном сценарии экспертов Управления энергетической информации Минэнерго США. При реалистичном сценарии цена поднимется до $95 за баррель, считают специалисты. Что же касается негативного сценария, то при нем цена снизится до уровня 48 долларов за баррель.
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