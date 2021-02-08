Цены на нефть Brent могут вырасти выше $173 к 2050 году

Цены на нефть Brent могут вырасти выше 173 долларов за баррель к 2050 году. Таков прогноз при позитивном сценарии экспертов Управления энергетической информации Минэнерго США. При реалистичном сценарии цена поднимется до $95 за баррель, считают специалисты. Что же касается негативного сценария, то при нем цена снизится до уровня 48 долларов за баррель.