Цены на продовольственную пшеницу в США почти добрались до отметки в 400 долларов за тонну

Продовольственный кризис в Старом Свете становится все ощутимее. Стоимость пшеницы на европейском рынке бьет рекорды: 435 евро за тонну зерна. Причины - санкционная политика Брюсселя и аномальная жара в Индии, а эта страна должна была стать основным экспортером продукта. Напомним, ранее Нью-Дели ввел запрет на вывоз из страны пшеницы.



Подобное наблюдается и на другом полушарии. В США цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки в 400 долларов за тонну. Эксперты ожидают, что стоимость в ближайшее время будет расти.

