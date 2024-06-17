Цены на советское вооружение взлетели за 2 года - Украина стала эльдорадо для торговцев оружием

Конфликт в Украине стал настоящим эльдорадо для торговцев оружием. Британское издание "Сандей таймс" сообщает, что цены на вооружение за последние 2 года взлетели до небес.

Например, снаряды для РСЗО "Град" теперь стоят не 900, а 6 тыс. долларов. Цены на 152-миллиметровые снаряды выросли с 1,2 тыс. до 5 тыс. и более. Так же обстоят дела с прочим советским вооружением, которое закупается для Украины по всему свету. Британское издание даже подсчитало, что Киеву необходимы 800 млрд, чтобы добиться перевеса над Россией в обычных вооружениях.