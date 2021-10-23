Цензура YouTube: трек американского рэпера Брайсона Грея попал под санкции

Видеохостинг удалил все копии песни "Вперед, Брендон" со своей площадки. Поводом для удаления стало якобы распространение в произведении медицинской дезинформации. Однако сам рэпер и пользователи площадки уверены, что это акт цензуры. Фраза "Вперед, Брендон" стала одним из лозунгов антиправительственного движения в США. На гоночных соревнованиях американцы начали скандировать "Долой Джо Байдена!". Журналистка NBC не растерялась и заявила, что болельщики на самом деле кричат "Вперед, Брендон" в поддержку гонщика. Идею поддержали миллионы американцев. Однако используют ее, чтобы выразить свое недовольство нынешним президентом Джо Байденом.