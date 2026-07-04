Церемония прощания с Али Хаменеи - 6 июля пройдет траурное шествие по основным улицам Тегерана

В Иране продолжается 6-дневная церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Улицы Тегерана, закрытые для транспорта, с раннего утра заполнили скорбящие, которые направляются в мечеть Моссала. Там выставлен гроб с телом покойного.

На 5 июля намечено проведение заупокойного намаза, а в понедельник, 6 июля, пройдет траурное шествие по основным улицам Тегерана.

Церемония захоронения состоится в Мешхеде в среду, 8 июля.

В траурных мероприятиях, помимо официальных делегаций и общественных групп почти из 100 стран, принимают участие 8 глав государств и 12 председателей парламентов.

Среди тех, кто прибыл почтить память Али Хаменеи, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко.

В связи с похоронами верховного лидера США и Иран на неделю приостановили политический переговорный процесс.