Подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России пройдет в Кремле 30 сентября

"Отзеркаливание" антироссийских санкций. Владимир Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран. Как следует из документа, правительство России получило право вводить запрет на автомобильные грузоперевозки по стране компаниями, которые ввели ограничения в данной сфере.

Также стало известно, что завтра в 15:00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Документы будут подписаны со всеми четырьмя, где прошли референдумы.