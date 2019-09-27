Церемония прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком пройдет в воскресенье

Похороны - в понедельник в приватной обстановке. Этот же день в стране объявлен днем национального траура. В церкви Сен-Сюльпис в Париже состоится торжественное богослужение. Но уже сегодня сотни парижан собираются у Елисейского дворца и часами стоят в очередях, чтобы оставить записи в книге памяти. На всех муниципальных зданиях столицы приспущены флаги. В память о бывшем французском лидере свои огни погасила Эйфелева башня.