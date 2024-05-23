3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Церемония прощания с Президентом Ирана 23 мая пройдет в городе Бирдженд
В Иране продолжаются траурные церемонии прощания с Президентом страны Эбрахимом Раиси, а также другими погибшими при крушении вертолета: министром иностранных дел Ирана, губернатором провинции Восточный Азербайджан и пятничным имамом города. 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд. После этого тело Президента направят в его родной город Мешхед, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы.
Иранская трагедия болью отозвалась в сердцах настоящих друзей страны. На церемонии прощания Беларусь представляет министр иностранных дел Сергей Алейник. В ходе краткой беседы с вице-президентом и заместителем главы администрации Президента, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана, Сергей Алейник передал соболезнования от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко и нашего народа. Были высказаны слова поддержки и уверенность, что иранский народ достойно выдержит выпавшие на его долю испытания. Иранская сторона выразила признательность белорусскому лидеру за поддержку и неизменный настрой на развитие двусторонних отношений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов