Церемония прощания с Президентом Ирана 23 мая пройдет в городе Бирдженд

В Иране продолжаются траурные церемонии прощания с Президентом страны Эбрахимом Раиси, а также другими погибшими при крушении вертолета: министром иностранных дел Ирана, губернатором провинции Восточный Азербайджан и пятничным имамом города. 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд. После этого тело Президента направят в его родной город Мешхед, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы.

Иранская трагедия болью отозвалась в сердцах настоящих друзей страны. На церемонии прощания Беларусь представляет министр иностранных дел Сергей Алейник. В ходе краткой беседы с вице-президентом и заместителем главы администрации Президента, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана, Сергей Алейник передал соболезнования от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко и нашего народа. Были высказаны слова поддержки и уверенность, что иранский народ достойно выдержит выпавшие на его долю испытания. Иранская сторона выразила признательность белорусскому лидеру за поддержку и неизменный настрой на развитие двусторонних отношений.