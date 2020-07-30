Церемония вручения "Эмми" пройдет онлайн

Новый формат для телепремии: церемония вручения "Эмми" в этом году пройдет онлайн. Посмотреть на звезд на красной ковровой дорожке и послушать благодарственные речи со сцены на этот раз не удастся. Номинантам, которых объявили на днях, принимать поздравления придется из дома. Впрочем, организаторы все равно обещают незабываемое шоу. Сейчас продюсеры работают над аспектами виртуальной церемонии, в том числе над тем, что именно будет транслироваться в прямом эфире и будут ли номинанты осведомлены о победе заранее. Премию "Эмми" вручат 20 сентября.