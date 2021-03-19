Долгожданное событие для Голливуда без использования Zoom и других видеоприложений. Церемония вручения "Оскар" пройдет в очном формате. Статуэтки будут вручать номинантам лично. При этом будет действовать современнейшая система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Напомним, имена обладателей "Оскара" в этом году станут известны 25 апреля.