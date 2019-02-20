Церемония вручения "Оскара", которая пройдет в это воскресенье, не будет похожа на другие

Уже в это воскресенье на сцену театра "Долби" в Лос-Анджелесе выйдут лауреаты премии "Оскар". Церемония не будет похожа на другие. Из-за рекордно низких рейтингов трансляция сокращена до трех часов. Отдельные статуэтки, говорят, хотели вручать во время перерывов на рекламу. Но киноакадемики все еще не теряют надежду, что "Оскар" все же будут смотреть. Выступят на церемонии легендарные рокеры группы "Куин" и Адам Ламберт. И это закономерно, ведь за победу в пяти номинациях в этом году борется фильм "Богемская рапсодия" - о творческом пути Фредди Меркьюри. Картина признана самой кассовой биографической лентой в истории Голливуда.