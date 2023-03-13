Церемония вручения премии "Оскар": от чего отказались и что вывесили на сцену организаторы церемонии

В Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар". Впервые с 1961 года организаторы церемонии решили отказаться от красного цвета дорожки, заменив ее на оттенок, близкий к цвету шампанского. А еще на сцену вывели ослицу.

Правда, по данным местных СМИ, организаторы "Оскара" опровергли информацию о том, что это та самая ослица Дженни из фильма "Банши Инишерина". Ведущий привел на сцену абсолютно случайное животное. Главный приз достался картине "Все везде и сразу". Эта кинолента принесла "Оскар" и Мишель Йео за лучшую женскую роль. Брендана Фрейзера премировали за лучшую мужскую роль, он сыграл в фильме "Кит". А "На Западном фронте - без перемен" стала лучшей картиной на иностранном языке, а также удостоилась статуэток за лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика и лучшую оригинальную музыку к фильму.