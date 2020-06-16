Церемонию награждения кинопремии "Оскар" перенесли на весну

Церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится почти на два месяца позже. Перенос с 28 февраля на 25 апреля связан с приостановкой съемок фильмов из-за пандемии. Перенос позволит большему количеству кинокартин завершить производство и подать заявку на рассмотрения в номинациях. До этого года перенос церемонии премии происходил лишь трижды в истории.Сегодня также стало известно, что позже пройдет и церемония вручения премии Британской академии BAFTA - не 14 февраля, а 11 апреля.



