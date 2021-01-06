Церемонию вручения Grammy перенесли

63-ю церемонию вручения музыкальных премий Grammyпереносят на 14 марта. Изначально она должна была пройти 31 января, однакоиз-за пандемии организаторы решили отложить мероприятие. Традиционно церемонияпроходит в Лос-Анджелесе, где ситуация с распространением COVID-19 в данныймомент близка к критической. В этом году статуэтки Grammy будут вручены в 84-хноминациях. Лидерами по количеству номинаций стали Бейонсе, Дуа Липа, ТейлорСвифт и Родди Ричч.