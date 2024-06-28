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Церковь в Техасе предлагает гранты молодым людям на смену пола
В Техасе ЛГБТ-инклюзивная церковь "Галилео" предлагает гранты молодым людям на смену пола. Церковь готова выдать тысячу долларов любому несовершеннолетнему, который отправится делать операцию за пределы штата. В самом Техасе подобные процедуры недавно запрещены. Это бы не заслуживало внимания, если бы не скандал в том же штате одинокой звезды. Выяснилось, что больницы Техаса еще недавно буквально навязывали смену пола пациентам, так как эти операции хорошо оплачиваются страховыми компаниями.
За последние 15 лет в Америке резко выросло число трансгендеров-детей: среди мальчиков их стало больше в 10 раз, среди девочек - в 44 раза. Минздрав США добивается снятия всяких возрастных ограничений на такие операции. Особенно активна по этой части адмирал Рейчел Ливайн - трансгендер, работающий советником министра здравоохранения.
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