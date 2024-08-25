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"Церкви трогать нельзя" - Папа Римский сделал заявление об украинском законе по завершении воскресной проповеди

"Церкви трогать нельзя" - Папа Римский сделал заявление об украинском законе по завершении воскресной проповеди

Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах в Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена, сообщают РИА Новости.

Соответствующее заявление понтифик сделал по завершении воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Папа Римский отметил, что у верующих должна быть возможность молиться в том месте, которое они считают своей церковью. "Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя" - заявил понтифик.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 24 августа подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности канонической Украинской православной церкви.

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