"Церкви трогать нельзя" - Папа Римский сделал заявление об украинском законе по завершении воскресной проповеди

Папа Римский Франциск, говоря о "недавних законах в Украине", заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена, сообщают РИА Новости.

Соответствующее заявление понтифик сделал по завершении воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Папа Римский отметил, что у верующих должна быть возможность молиться в том месте, которое они считают своей церковью. "Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя" - заявил понтифик.



Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 24 августа подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности канонической Украинской православной церкви.

