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ЦИК Армении аннулировал результаты голосования еще на одном избирательном участке
Автор:Редакция news.by
В Ереване разгорается острый политический скандал: ЦИК страны аннулировал результаты голосования уже на третьем по счету избирательном участке.
Решение спровоцировало стихийный протест - здание Центризбиркома окружили сторонники оппозиции, к ним стянуты десятки сотрудников полиции.
По заявлениям представителей альянса "Сильная Армения", власти намеренно идут на фальсификации и отменяют итоги в ключевых округах, чтобы искусственно занизить показатели оппозиции и не пропустить неугодные политические силы в новый парламент.
Вместе с тем силовики провели серию обысков у ведущих кандидатов от оппозиции, обвинив их в шпионаже.