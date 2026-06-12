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ЦИК Армении аннулировал результаты голосования еще на одном избирательном участке

В Ереване разгорается острый политический скандал: ЦИК страны аннулировал результаты голосования уже на третьем по счету избирательном участке.

Решение спровоцировало стихийный протест - здание Центризбиркома окружили сторонники оппозиции, к ним стянуты десятки сотрудников полиции.

По заявлениям представителей альянса "Сильная Армения", власти намеренно идут на фальсификации и отменяют итоги в ключевых округах, чтобы искусственно занизить показатели оппозиции и не пропустить неугодные политические силы в новый парламент.

Вместе с тем силовики провели серию обысков у ведущих кандидатов от оппозиции, обвинив их в шпионаже.

Разделы:

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Арменияпротесты