ЦИК Армении аннулировал результаты голосования еще на одном избирательном участке

В Ереване разгорается острый политический скандал: ЦИК страны аннулировал результаты голосования уже на третьем по счету избирательном участке.

Решение спровоцировало стихийный протест - здание Центризбиркома окружили сторонники оппозиции, к ним стянуты десятки сотрудников полиции.

По заявлениям представителей альянса "Сильная Армения", власти намеренно идут на фальсификации и отменяют итоги в ключевых округах, чтобы искусственно занизить показатели оппозиции и не пропустить неугодные политические силы в новый парламент.