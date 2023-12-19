ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева для участия в президентских выборах 2024 года

"Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила выдвижение кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на пост президента Азербайджанской Республики. Решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Число кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане достигло семи. В начале декабря действующий глава государства Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. В последний раз президентские выборы в стране проводились весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.