ЦИК Таджикистана признал выборы президента состоявшимися

Президентские выборы в Таджикистане состоялись. Явка избирателей превысила 50 % - сообщили в ЦИК страны. Только за первые девять часов проголосовали почти три с половиной миллиона избирателей. Это 70 % от количества внесенных в список избирателей. В этом году за пост главы государства борются пять кандидатов, среди них и действующий президент Эмомали Рахмон. Как сообщают наблюдатели СНГ, нарушений в ходе голосования не выявлено.