ЦИК Украины готов провести досрочные выборы в Верховную раду, если их объявят. Об этом на брифинге заявила глава комиссии Татьяна Слипачук. Буквально несколько часов назад стали известны официальные итоги второго тура президентских выборов. Победителем признан Владимир Зеленский. Штаб избранного главы государства в ожидании инаугурации. Она должна состояться не позднее 3 июня.