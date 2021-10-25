ЦИК Узбекистана: Мирзиеев побеждает на выборах, набрав 80,1 % голосов

В Узбекистане подходит к концу подсчет голосов на президентских выборах. По данным ЦИК, действующий президент Шавкат Мирзиеев набирает более 80 % голосов. Выборы прошли с рекордной явкой - почти 90 %. Международные наблюдатели отмечают качественную подготовку к процессу, а также заинтересованность граждан.