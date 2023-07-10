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ЦИК Узбекистана озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента
В Узбекистане подводят итоги досрочных выборов президента. По предварительным данным, 87,5 % голосов набрал действующий лидер страны Шавкат Мирзиеев. В ЦИК отметили, что итоговая явка составила почти 80 % (это более 15,5 млн избирателей). Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб не поступало, заявили и в Верховном суде страны. Это первые выборы главы государства после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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