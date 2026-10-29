Циклон "Арнаб" обрушился на восточное побережье Индии

По меньшей мере 3 человека погибли в Индии в результате удара циклона "Арнаб" по восточному побережью. На море поднялись огромные волны - громады воды смывали проезжающие вдоль берега машины и тук-туки.

В штате Андхра-Прадеш проливные дожди и сильный ветер повредили жилые дома, уничтожили сельскохозяйственные угодья и нарушили транспортное сообщение. Из опасных прибрежных районов власти эвакуировали около 89 тыс. человек.

Сильно пострадал сельскохозяйственный район Конасима - там повреждены банановые и кокосовые плантации, повалены многочисленные деревья и около 6 тыс. электрических столбов. Сильные осадки также привели к затоплению низинных территорий в одном из портовых городов.