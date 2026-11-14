Циклон "Чарльз" обрушил ливни на Корсику и Италию

Корсика и регионы Италии столкнулись с разрушительными проливными дождями во время мощного циклона "Чарльз". Река Тавиньяно вышла из берегов.

Потоки повредили мост, который пришлось закрыть. В регионе сохранялся оранжевый уровень опасности, проводились эвакуации.

От подъема уровня рек и оползней пострадали Тоскана и север Италии. Из зоны бедствия были эвакуированы около 100 человек. Введены ограничения или приостановлено движение на ряде ж/д-линий, перекрыты отдельные автотрассы.

В городе Вентимилья едва не утонула группа мигрантов из 19 человек, которые разбили стихийный лагерь под мостом. На помощь им пришли пожарные. А в Карраре спасатели вытащили водителя из затопленного тоннеля.