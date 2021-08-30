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Циклон "Нора" продолжает бушевать в Мексике

На западе Мексики бушует циклон "Нора". В результате удара стихии обрушилось здание хостела. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, есть погибший. Сейчас "Нора" находится над штатом Синалоа.

Скорость порывов ветра достигает 42 метров в секунду.

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