Циклон "Нора" продолжает бушевать в Мексике

На западе Мексики бушует циклон "Нора". В результате удара стихии обрушилось здание хостела. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, есть погибший. Сейчас "Нора" находится над штатом Синалоа.



Скорость порывов ветра достигает 42 метров в секунду.