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Циклон "Океанис" с севера Европы принес обильные снегопады в Грецию

Температура воздуха на севере страны и в ее центральной части упала сразу на 10-15 градусов. Это нетипично даже для февраля. Из-за снега было нарушено транспортное сообщение. В аэропорту Салоников отменили многие рейсы. В горных районах закрыт ряд автомагистралей. В Эгейском море штормовой ветер. Это негативно сказывается на паромном сообщении.

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