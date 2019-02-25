Циклон "Океанис" с севера Европы принес обильные снегопады в Грецию

Температура воздуха на севере страны и в ее центральной части упала сразу на 10-15 градусов. Это нетипично даже для февраля. Из-за снега было нарушено транспортное сообщение. В аэропорту Салоников отменили многие рейсы. В горных районах закрыт ряд автомагистралей. В Эгейском море штормовой ветер. Это негативно сказывается на паромном сообщении.