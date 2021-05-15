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Циклон "Тауктае" накрыл Индию - сотни человек эвакуированы

Штат Керала в Индии страдает от циклона "Тауктае". Мощные дожди стали причиной наводнений. Под водой оказались дома местных жителей. Сотни человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщалось о пострадавших. А во многих частях штата были объявлены красный и оранжевый уровни опасности. Спасательная операция все еще продолжается.

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