3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Циклон "Тауктае" накрыл Индию - сотни человек эвакуированы
Штат Керала в Индии страдает от циклона "Тауктае". Мощные дожди стали причиной наводнений. Под водой оказались дома местных жителей. Сотни человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщалось о пострадавших. А во многих частях штата были объявлены красный и оранжевый уровни опасности. Спасательная операция все еще продолжается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все