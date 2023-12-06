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Циклон-убийца свирепствует в Индии

Не менее 17 человек погибли в штате Тамилнад на юго-востоке Индии из-за циклона "Мичаунг". Как сообщает полиция города Ченнаи, он принял основной удар стихии, большинство из погибших утонуло, либо ударило током.

Разрушены дома и нарушены линии электропередачи. Многие дороги и площади затоплены. В спасательных работах и эвакуации задействованы более 5 тыс. человек.

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