Циничное попрание памяти советских воинов в Берлине

7 апреля МИД России заявил о недопустимости терпимого отношения к проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания русофобских настроений и дискриминации русскоязычных граждан в Германии.



Акт вандализма был совершен в отношении мемориаласоветским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. На объекты архитектурного ансамбля, включая всемирно известный памятник советскому солдату,нанесли оскорбительные надписи русофобского содержания, в том числе призывающие к убийству всех русских. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии. К этому часу коммунальные службы Берлина устранили последствия деяний вандалов.

