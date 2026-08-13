В Прибалтике продолжается война с исторической памятью. В литовском городе Вевис официально завершили эксгумацию останков 81 советского воина. Прах освободителей Европы, который десятилетиями покоился на центральной площади города, буквально выкопали из земли под предлогом так называемой десоветизации.

Официальный Вильнюс цинично прикрывается законами о борьбе с тоталитарным прошлым, уничтожая память о подвиге красноармейцев. До этого аналогичную процедуру провели в городе Шяуляй.

МИД России уже выразил решительный протест, назвав действия Литвы актом варварства и попыткой переписать итоги Второй мировой войны в угоду современным радикалам.