"Цивилизованная" Швейцария: кого там называли фердингкиндерами и почему они жили в свинарнике

Почему в ЕС настолько легко прижился феномен ювенальной юстиции - ответ прост, если глянуть в историю. В частности, маленькой Швейцарии.

В некоторых регионах этой страны такая практика, как изъятие детей у родителей, начала существовать еще с XVIII века, когда детей забирали, а далее распределяли по жребию среди самых обеспеченных семей. Все это делалось для того, чтобы якобы "спасти" ребенка от дурного влияния и чтобы он "не заразился" ленью. Но на самом же деле попадая в чужие семьи (чаще отдавали в семьи аграриев), маленькие швейцарцы не только становились рабами, а по сути людьми второго сорта. Отношение к ним со стороны хозяев сложно описать.





Их называли босоногими, так как обувь им не полагалась. Этим они должны были отличаться от нормальных детей. Условия, тяжелый быт и, главное, жестокое и бесчеловечное отношение могли вынести далеко не все отобранные у родителей малыши. Для них придумали даже специальный термин - фердингкиндер, что обозначает контрактный ребенок.





Жертвами жестокой политики, по примерным подсчетам историков, стали 100 тыс. кабальных детей. Спустя 70 лет швейцарец Вальтер Штек вспоминает свое загубленное детство. Когда ему было всего пять лет, власти решили, что его родители слишком бедные, чтобы воспитывать ребенка, и Вальтер стал бесплатной рабочей силой у чужих для него людей: "Мне не давали еду, когда мочился в постель, а мочился в постель я до 10 лет. Так что ел я очень редко и был худым мальчиком. Никакая сумма не компенсирует мне те страдания, которые я пережил. Сейчас мне 70, но за свое загубленное детство мне больно до сих пор", - резюмирует он.

Это было продиктовано "заботой" о молодом поколении - так вроде доносило свои мысли швейцарское государство. Но историки полагают, что имел дело также и сухой экономический расчет - на фермах не хватало рабочих рук. А дети являлись бесплатным трудовым ресурсом.



