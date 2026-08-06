ЦРУ создает секретную опергруппу по Кубе

Вашингтон возвращается к методам холодной войны. Центральное разведывательное управление США создает секретную оперативную группу по Кубе.



Главная цель американских спецслужб - расколоть политическую элиту и дестабилизировать ситуацию в стране. Как пишет The New York Times, формирование спецгруппы происходит на фоне жесткого дипломатического и экономического давления Дональда Трампа на Гавану.

Новая структура позволит ЦРУ направить на кубинское направление колоссальные финансовые и человеческие ресурсы. В состав группы уже начали массово набирать аналитиков разведки, опытных вербовщиков, кураторов шпионских сетей и специалистов по проведению агрессивных киберопераций.