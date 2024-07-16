ЦРУ: Олимпийские игры в Париже не соответствуют протоколу безопасности по 20 пунктам из 24

Филипп Пурке, начальник армейского комиссариата (Франция): По сути, есть две основные угрозы. Первая, безусловно, представляет собой наземную угрозу, которой может быть любой человек, пытающийся совершить террористический акт. Вторая - специфическая и довольно современная угроза - это дроны. У нас специальные устройства для борьбы с ними, как здесь, в этом временном лагере, так и по всему Парижу.