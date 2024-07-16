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ЦРУ: Олимпийские игры в Париже не соответствуют протоколу безопасности по 20 пунктам из 24

Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля. Впрочем, участникам Олимпиады нужно быть предельно осторожными!

Как утверждает ЦРУ: грядущие Игры не соответствуют действующему во всем мире протоколу безопасности по 20 пунктам из 24. Отсюда и рекомендация спецслужб - американским гражданам стоит или воздержаться от поездок на Игры, или быть максимально осторожными. Не верят в должное обеспечение безопасности Игр и сами французы - более 64 % опрошенных.

Филипп Пурке, начальник армейского комиссариата (Франция): По сути, есть две основные угрозы. Первая, безусловно, представляет собой наземную угрозу, которой может быть любой человек, пытающийся совершить террористический акт. Вторая - специфическая и довольно современная угроза - это дроны. У нас специальные устройства для борьбы с ними, как здесь, в этом временном лагере, так и по всему Парижу.


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Туристы массово отказываются от поездок в Париж на время Олимпиады

Туристы со всего мира уже массово отказываются от поездки в Париж на время Олимпиады, пишет европейская пресса. В числе причин - террористическая угроза, социальная напряженность, высокие цены и банальная гигиена. Кроме того, сорвать Олимпиаду угрожают профсоюзы. Не исключены протесты и погромы.

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